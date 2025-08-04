Reklam filmi ırkçı bulunan Sydney Sweeney'e Donald Trump sahip çıktı

Kullanılmış banyo suyundan sabun üretmesiyle son günlerde adından söz ettiren Sydney Sweeney, çektiği reklamla manşetlere çıktı. Sweeney, reklam filmi nedeniyle tepkilerin odağında bulunuyor. ABD'li bir giyim markasının kot pantolon reklamında, sarışın oyuncunun genlerinin pantolona uygun olduğunun ima edilmesi tepki çekince, beyaz üstünlüğünü savunduğu iddia edilen reklam, yayından kaldırıldı. Birçok kişi markayı reklam aracılığıyla ırkçılık, soykırım ve Nazi propagandası yapmakla suçladı.

REKLAM

27 yaşındaki Sydney Sweeney, reklamıyla ilgili tepkilerden hemen sonra yeni bir tartışma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Sweeney'in siyasi tercihi hakkında haberler ortaya çıktı. Birçok kaynak tarafından incelenen kamuya açık kayıtlara göre oyuncu, Haziran 2024'te Florida'da Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak kaydolmuştu.

"CUMHURİYETÇİYSE REKLAMI HARİKADIR"

Tartışmanın, Sydney Sweeney'in siyasi görüşünü eleştirmeye doğru gitmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuya dâhil olmasına yol açtı. Trump, Sweeney'in Cumhuriyetçi olarak seçmen kaydının yapıldığını öğrenince çok sevindi. Trump, basının konuyla ilgili sorusu karşısında heyecanını gizlemeyerek; "Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Ne kadar çok insanın Cumhuriyetçi olduğunu bilseniz şaşırırsınız" dedi.