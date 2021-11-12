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Rekor Covid-19 vakası görülen Avusturya'da aşısızlara kısıtlamalar gündemde

Avusturya'da Covid-19 vakaları rekor sayılara ulaşırken, ülkede günler sonra iki doz aşı olmayanlara yönelik kısıtlama önlemleri başlatılabilir.

Rekor Covid-19 vakası görülen Avusturya'da aşısızlara kısıtlamalar gündemde
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Avusturya'da yaklaşık 12 bin vakayla, şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı görüldü.

Avusturya'da Covid-19 vakaları rekor sayılara ulaşırken, ülkede günler sonra iki doz aşı olmayanlara yönelik kısıtlama önlemleri başlatılabilir.

Fededral yönetimin olur vermesi halinde Yukarı Avusturya kısıtlamalar başlayacak. Salzburg'da da yeni önlemler alınması planlanıyor.

Başbakan Alexander Schallenberg aşı olmayanlara yönelik bir ulusal düzeydeki önlemlerin "büyük ihtimalle kaçınılmaz olduğunu" söylerken "Diğerleri tereddüt etiği için halkın üçte ikisi zorluk çekmemeli" dedi.

Almanya ve Çek Cumhuruyeti'ne sınırı bulunan Yukarı Avusturya'nın 1,5 milyon kişilik nüfusu bulunuyor. Bölge ülkedeki en büyük vaka ve en düşük aşılanma sayılarına sahip.

Avusturya Koronavirüs Komisyonu son 24 saatte ulusal düzeyde 11.975 Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini söyledi ve bunun "ciddiye alınması gereken bir tehdit olduğu" uyarısında bulundu.

Avusturya'nın haftalık vaka oranı da komşu Almanya'dan çok daha yüksek. Geçtiğimiz günlerde Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn bir aşısızlar pandemisi uyarısında bulunmuştu.

Almanya'da da ilk kez günlük 50 bini aşkın Covid vakası kayıtlara geçti. Ülkenin yüzde 67,3'lük aşılanma oranı Avusturya'dan biraz daha fazla.

Hollanda'da rekor vaka sayısı

Hollanda'da da vakalar yükselişe geçti. Son 24 saate rekor düzeyde, 16. 364 vaka tespit edildiği duyurulurken, hastaneye yatış sayılarında da artış olduğu bildirildi.

Hollanda Salgın Yönetim Ekibi'nin ülke genelinde iki haftalık kısmi kısıtlama tavsiyesi yaptığı, kamusal etkinliklerin iptal edilmesini, sinema ve tiyatroların kapatılmasını istediği kaydediliyor.

Ancak geçici hükümetin Cuma günü karar alabileceği ve teklif edilen önlemlerin tümünün hayata geçirilmeyebileceği ifade ediliyor.

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