Renofa Yamaguchi - Tokushima Vortis maçı ne zaman?

Renofa Yamaguchi ve Tokushima Vortis, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Renofa Yamaguchi 42 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Tokushima Vortis 37 puanda ve 10. sırada. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 608 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Renofa Yamaguchi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tokushima Vortis sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Renofa Yamaguchi son haftadaki Ehime FC müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, Tokyo Verdy karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Renofa Yamaguchi, 20 gol attı ve 16 gol yedi.

Tokushima Vortis, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Tokushima Vortis, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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