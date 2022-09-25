Ressam Komet hayatını kaybetti

"KOMET" GÜRKAN COŞKUN HAKKINDA?

1941 yılında Çorum'da doğan sanatçı, Çorum Lisesi'nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü. Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

İLK SERGİSİNİ ROUEN KENTİNDE AÇTI

1971'de devlet bursuyla Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen kentinde açtı. 1974'ten itibaren de Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceleyen sanatçı, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.