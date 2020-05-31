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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinin ikinci adımı yarın başlıyor. Şehirler arası seyahat sınırlaması kalkıyor. 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri,iç hatlarda yeniden yapılabilecek. Restoran, kafe, pastane ve çay bahçesi gibi işletmeler, plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve ören yerleri, yol üzeri dinlenme tesisleri açılıyor.

NORMALLEŞMEDE İLK ADIM 11 MAYIS'TA ATILMIŞTI

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta görülmüş, 19 Mart'ta 356 alışveriş merkezi (AVM),geçici olarak kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının en büyüğü 11 Mayıs'ta atılmış, AVM'ler, berberler ve kuaförler ve otomotiv fabrikaları başta olmak üzere pek çok işletme tekrar faaliyete geçmişti. AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açmıştı. Firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

RESTORANLARDA MASALAR ARASINDA 1.5 METRE MESAFE OLACAK

21 Mart'tan beri sadece paket servis hizmeti veren restoranlar ve kafeler de açılıyor. Restoran ve kafelerde masa sayısı azalacak. Masalar arasında 1.5 metre mesafe olacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri 22.00’ye kadar hizmet verecek.

SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR

15 ile seyahat yasağı kalkıyor. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLIYOR

28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, yarın iç hatlarda yeniden başlıyor. Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirilecek. 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşlar kademeli başlayacak.

Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen’den İzmir’e gerçekleştirecek. SunExpress de 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına başlıyor.

HES KODU İLE UÇULACAK

Yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak.

Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek.

TİCARİ YAT FAALİYETLERİ BAŞLIYOR

24 Mart'ta durdurulan ticari yat ve ilkel ahşap gemilerin faaliyetlerine yeniden başlanacak.

MİLLİ VE TABİAT PARKLARI AÇILIYOR

44 milli park ve 249 tabiat parkı yeniden hizmete açılacak.