AA

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile sektörde beklenenden daha hızlı bir canlanma yaşanacağı öngörülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, haziran ayının ilk haftası itibarıyla yavaş yavaş yerini normalleşme sürecine bırakıyor.

Online otobüs ve uçak bileti satış platformu "obilet.com", yolcuların sağlığını korumak için otobüs seferlerinde ve uçak yolculuklarında alınacak önlemlere ilişkin bir bilgilendirme çalışması yaptı.

Çalışmaya göre, şehirler arası yolculuk yapabilmek için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alması yeterli olacak. 65 yaş üzeri vatandaşların ise özel şartlı seyahat izin belgesi alması gerekecek.

Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte yurt içi seferlerini gerçekleştirecek Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları ve 1 Haziran'da seferlerine başlayacak otobüs firmalarıyla sektörde beklenenden daha hızlı bir canlanma öngörülüyor.

Seferlerin tekrar başlamasıyla hem otobüslerde hem de uçaklarda yolcuların sağlığını ve huzurunu korumak için dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek.

Normalleşme döneminde otobüsler, toplam kapasitelerinin yüzde 50'si yolcuyla seferlerine devam edecek. Otobüslerdeki oturma düzeni de yolcuların arasında sosyal mesafe oluşturulacak şekilde olacak.

Uçaklarda ise bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltma amacıyla HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri) filtreleri kullanılıyor ve uçaktaki hava 3 dakikada bir filtre ediliyor. Tüm uçaklar düzenli dezenfekte işleminden geçiriliyor.

Öte yandan mevzuata aykırı korsan taşımacılık yapan kişilere de 6 bin 141 lira para ve 60 günlük park cezası kesilirken, yolculara ise kişi başı 409 lira idari ceza uygulanıyor.

'CANLANMA BEKLENENDEN ÖNCE GERÇEKLEŞECEK'

Obilet.com Üst Yöneticisi Yiğit Gürocak, salgınla birlikte yavaşlayan yolcu taşımacılığının Haziran ayı itibarıyla canlanacağını, otobüs ve uçak biletlerini ağırlıklı olarak zorunlu yolculuk yapmak durumunda kalanların tercih edeceğini söyledi.

Gürocak, "Haziran ayı itibarıyla seyahat kısıtlamalarının kalkması ve kontrollü normal yaşama geçiş çalışmaları dahilinde sektör genelinde şehirler arası ulaşım talebinin yılın ilk aylarına oranla rekor bir oranda artması bekleniyor. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte nisan ve mayıs ayına oranla artan otobüs ve uçak bilet satışları dikkate alındığında sektördeki canlanmanın beklenenden önce gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Korsan taşımacılık konusunda da uyarılarda bulunan Gürocak, "Koronavirüs salgını sonrasındaki normalleşme döneminde otobüs taşımacılığında yoğunluk yaşanabilir; fakat bu dönemde yolcular şehirler arası yasal, güvenli ve sağlıklı yolculuk için mutlaka güvenilir firmalardan bilet almalı" diye konuştu.

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