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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 2 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sıralaması: Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri

        Reytinglerde zirve yarışı! 2 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların izlenme oranını merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam kuşağında Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:28
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        Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen seyirciler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

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        2 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Mayıs Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        2 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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