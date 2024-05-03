Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen seyirciler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...