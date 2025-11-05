Reyting sonuçları 4 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Kasım 2025 reyting sonuçları...
Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 4 Kasım Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye ve Arka Sokaklar yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Kasım 2025 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total tablosu...
4 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
4 KASIM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI