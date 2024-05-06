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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 5 Mayıs 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sıralaması: Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı

        Reytinglerde yarış kızışıyor! 5 Mayıs Pazar dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçlarında zirve mücadelesi devam ediyor. 5 Mayıs Pazar günü televizyon ekranlarında; Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star yapımları yer aldı. Akşam kuşağında yer alan dizi ve programlar reyting birincisi olmak için yarıştı. İşte, 5 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:23
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        AB ve total reyting sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların arasından reyting sonuçları sıralamasına göre zirveye hangi dizi ya da programın oturduğu merak ediliyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

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        5 MAYIS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Mayıs Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        5 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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