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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 6 Mayıs 2024 Pazartesi dün AB ve total reyting sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi

        Reytinglerde zirve yarışı! 6 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 6 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Dün akşam kuşağında Ömer final bölümüyle yayınlanırken; Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. Tüm yapımlar dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 08:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:37
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        Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler 6 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...

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        6 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Mayıs Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        6 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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