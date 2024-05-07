Reytinglerde zirve yarışı! 6 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 6 Mayıs Pazartesi günü için araştırılıyor. Dün akşam kuşağında Ömer final bölümüyle yayınlanırken; Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana geldi. Tüm yapımlar dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler 6 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...
6 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Mayıs Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
6 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI