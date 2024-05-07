Dünün reyting sonuçları, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün ekranlara gelen dizi, yarışma programı ve ana haberlerin izlenme oranını merak edenler 6 Mayıs Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralamasını araştırıyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında detaylar...