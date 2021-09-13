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Haberler Gündem 3. Sayfa REZİDANSTA ÖLÜM! Son dakika: Sedanur'un ölümünde Savcılıktan flaş itiraz
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Sedanur'un ölümünde flaş gelişme!

İstanbul Maltepe'de kaldığı rezidansta ölü bulunan 24 yaşındaki Sedanur Şen'in, yanında bulunan şüpheli Serdar Yazıcı, `kuvvetli suç şüphesine´ rağmen adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti

REZİDANSTA ÖLÜM! Son dakika: Sedanur'un ölümünde Savcılıktan flaş itiraz
Sedanur'un ölümünde flaş gelişme!
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DHA

İstanbul'da, turizm ve otelcilik mezunu olan 24 yaşındaki Sedanur Şen´in, 9 Eylül´de Maltepe´de bir rezidansta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme, savcılığın tutuklama talebine rağmen, "kuvvetli suç şüphesi olduğu" tespiti yaparak şüpheli Serdar Yazıcı hakkında adli kontrol kararı verdi.

"DELİLLER BÜYÜR ORANDA TOPLANMIŞ"

DHA'da yer alan habere göre mahkeme kararında şüphelinin "uzun süredir aynı adreste oturduğunu, sabit ikametgahı, iş sahibi olduğunu, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, kaçacağına ve delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bilgi, belge ve iddianın bulunmaması" gerekçe gösterdi.

"SIVI UYUŞTURUCU ALDIK BİRER BARDAK İÇTİK"

Şüpheli Serdar Yazıcı´nın mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Şüpheli Serdar Yazıcı, 10 gün önce tanıştıklarını, otel odasını Sedanur Şen´in tuttuğunu ve burada birlikte uyuşturucu aldıklarını ileri sürdü. Birlikte olduktan sonra Sedanur Şen´in annesinin araması nedeniyle otelden ayrıldıklarını söyleyen Serdar Yazıcı, daha sonra mesaj göndererek kendisini almasını istediğini anlattı. Genç kadını önce Beşiktaş´a bıraktığını daha sonra birlikte Taksim´e gittiklerini söyleyen Serdar Yazıcı, Sedanur´un Taksim´den sıvı uyuşturucu aldığını, sonra birlikte otele döndüklerini, birer bardak içtiklerini ileri sürdü.

"HEYECANLA UYUŞTURUCULARI SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM"

Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur´un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü. Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇLAMASI YAPILDI

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın `Taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklanmasını talep ettiği şüpheli Serdar Yazıcı hakkında yurtdışı çıkış yasağı, pazartesi ve cuma günleri 08.00-24.00 saatlerinde karakolda imza atması tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Serdar Yazıcı adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Bu gelişmenin ardından, yürütülen soruşturmada Serdar Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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