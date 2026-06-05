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        Haberler Dünyadan Richard Gere: ABD'nin geldiği noktadan çok utanıyorum

        Richard Gere: ABD'nin geldiği noktadan çok utanıyorum

        Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD yönetimini eleştiren oyuncu Richard Gere, "Amerika'nın bu seviyeye düşebileceği hiç aklınızdan geçti mi?" diye sorduktan sonra, yaşananlardan utanç duyduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        "Çok utanıyorum"

        Julia Roberts'la başrolleri paylaştığı 1990 yapımı 'Özel Bir Kadın' ile hafızalara kazınan Richard Gere, ülkesinin siyasi durumu hakkında konuşurken, Donald Trump'ın liderliğinde ABD'nin geldiği noktadan çok utandığını belirtti.

        Hertie Okulu Temel Haklar Merkezi ve kendi adını taşıyan yardım kuruluşu Gere Vakfı'nın Berlin'de ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte konuşan 76 yaşındaki oyuncu, "Amerika'nın bu seviyeye düşebileceği hiç aklınızdan geçti mi? Bu kadar çılgın birinin Amerika Birleşik Devletleri başkanı olup onu yok etmeye çalışacağını hiç hayal ettiniz mi?" diye sordu dinleyicilere.

        "GÖÇMENLERE YARATIK DİYORLAR"

        "İnsanlık tarihi, birçok yönden göçün, hareketin tarihidir. İnsanların uyum sağlama, inşa etme, katkıda bulunma ve hayal kurma öyküsüdür" diyen Gere, "Yine de günümüz tartışmalarında göçmenlerden, mültecilerden sanki bizden farklılarmış gibi bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

        "Sanırım bugün bana verilen isim, görünüşe göre ABD hükümetinin uzaylılara verdiği isim: Yaratıklar. Bu en son hali. Eskiden haşereydi, şimdi yaratıklar. Bundan dolayı çok utanıyorum, bilmenizi istiyorum" diyen sanatçı, "Onlar başka bir insan kategorisine aitmiş gibi, umutları, korkuları ve özlemleri bizimkilerden bir şekilde daha az meşruymuş gibi davranılıyor. Oysa basit gerçek şu ki, hepimiz hareketle, kendi insanlığımızla, daha önce yaşadığımız yolculuklarla birbirimize bağlıyız" şeklinde konuştu.

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        İngiliz, İskoç ve Hollanda kökenlerine sahip Amerikalı oyuncu, Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimi sırasında insanları siyasetle ilgili seçenekleri konusunda yeterince bilgilendirmediği için üzüntüsünü dile getirdi. Haziran ayında Norveç'teki Oslo Özgürlük Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Çevremdeki, yakınlarımdaki ve uzaklardaki insanları, bu kişiyi Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak seçmenin çılgınlık olduğuna ikna etmek için yeterince çaba sarf etmedim" demişti.

        2024'te Trump'ın seçilmesinin ardından İspanyol eşi Alejandra Silva ve iki oğlu James ve Alexander ile birlikte İspanya'ya taşındı. Aile bir yıl orada yaşadıktan sonra, aktörün en büyük oğlu Homer'ın yaşadığı ABD'ye tekrar döndü.

        Gere, daha önce İspanya'da yaşamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok mutlu bir yer burası. İtalyanlar gibi. Yani, İtalya'da, İspanya'da olmak, hayatı bizim burada anladığımızdan farklı bir şekilde anlayan Latin kültürleriyle karşılaşmak demek" ifadesini kullanmıştı.

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        #Richard Gere
        #ABD
        #Donald Trump
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