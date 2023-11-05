Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi

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"Pendik savunamaz, Rize savunamaz, kontra yapamaz. Trabzonspor savunur da kontra da yapabilir. Fenerbahçe buraya kadar tarihi bir tablo ile geldi ama hafif hafif düşmeler başlamıştı."

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"İsmail hocanın tıpkı Dzeko gibi Fred ve Tadic'i bu Konferans Ligi'nde oynatmaması lazımdı. Djiku sakatlandığı günü Fred'i kampa alması lazımdı hocanın."