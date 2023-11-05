Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçı değerlendirdi
"Maç berabere bitse galibiyeti kaçıran Trabzonspor olurdu. Çok iyi hazırlanmışlar. Santim santim, saniye saniye hazırlanmışlar. Abdullah hoca, Türkiye'nin en iyi rakip analizi yapan hocalarından biri."
"Fenerbahçe, buraya gelirken maçı Trabzonspor gibi yaşamadı. Trabzonspor'un sezona tutunması için Konyaspor'u falan değil Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu. İsmail Kartal, Pendikspor maçını Trabzonspor'u düşünerek oynamadı."
"Fenerbahçe ligin üst sıralarında yer alan hiçbir takımla oynamamıştı şu ana kadar. Pendik'i yeneyim diye Fred'den oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kalbi Fred, onu tekletmeyeceksiniz. Şimdi stentle uğraşıyorsunuz."
"Pendik savunamaz, Rize savunamaz, kontra yapamaz. Trabzonspor savunur da kontra da yapabilir. Fenerbahçe buraya kadar tarihi bir tablo ile geldi ama hafif hafif düşmeler başlamıştı."
"İsmail hocanın tıpkı Dzeko gibi Fred ve Tadic'i bu Konferans Ligi'nde oynatmaması lazımdı. Djiku sakatlandığı günü Fred'i kampa alması lazımdı hocanın."
"Szymanski'nin daha çok yolu var. Büyük maçların küçük oyuncusu falan demem ama daha yolu uzun. Benim çok beğendiğim bir oyuncu Szymanski"
"Fenerbahçeli futbolcuların maçı 3-2'ye getirecek hali yoktu. Tuhaf bir şeyler oldu 2 tane penaltı oldu öyle 3-2 oldu maç. Maç boyunca 2 tane pozisyonu yok Fenerbahçe'nin."
"Taraftar tam kopmak üzereyken gol geldi, taraftar da inanmaya başladı. Buna rağmen Fenerbahçeliler güçlü değildi. Bir boksör yumruk atar da yumruk gitmez ya, öyleydi Fenerbahçe."