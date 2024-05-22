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        Haberler Dünyadan Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı - Magazin haberleri

        Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı

        İlginç stiliyle dikkat çeken Rihanna, bu defa bin dolar değerindeki çorap görünümlü botuyla şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:22
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        Başarılı bir yeni tarz mı, yoksa saçma bir tercih mi? Rihanna çok konuşulacak çorap görünümlü ayakkabılarıyla objektiflere yansıdı.

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        Önceki gün New York'ta görüntülenen Rihanna, başta çorapla sokakta yürüyormuş gibi algılandı, ancak dikkatli bakınca ayağındakinin çorap değil, çorap görünümlü ayakkabı olduğu anlaşıldı.

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        Dikkatli bakınca, Rihanna'nın botunun içinde gerçek çorapları olduğu görüldü.

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        Barbadoslu şarkıcının ayağında taşıdığı botların bin dolar değerinde olduğu öğrenildi.

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        2 yaşında RZA ve 9 aylık Riot adında iki çocuğu olan Rihanna, çocuklarının babası ASAp Rocky ile önceki hafta Anneler Günü yemeği yerken görülmüştü.

        #Rihanna
        #ayakkabı
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