Rihanna'nın bin dolarlık çorap ayakkabısı
İlginç stiliyle dikkat çeken Rihanna, bu defa bin dolar değerindeki çorap görünümlü botuyla şaşırttı
Giriş: 22.05.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:22
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Başarılı bir yeni tarz mı, yoksa saçma bir tercih mi? Rihanna çok konuşulacak çorap görünümlü ayakkabılarıyla objektiflere yansıdı.
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Önceki gün New York'ta görüntülenen Rihanna, başta çorapla sokakta yürüyormuş gibi algılandı, ancak dikkatli bakınca ayağındakinin çorap değil, çorap görünümlü ayakkabı olduğu anlaşıldı.
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Dikkatli bakınca, Rihanna'nın botunun içinde gerçek çorapları olduğu görüldü.