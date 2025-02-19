Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky'nin yargılaması bitti: Suçsuz bulundu

Rihanna'nın iki çocuğunun babası olan rapçi sevgilisi ASAP Rocky, silahlı saldırıdan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

Mahkeme jürisi, Kasım 2021'deki bir tartışmada eski arkadaşı olan ASAP Relli'ye yarı otomatik tabancayla ateş etmekle suçlanan rapçiyi, iki ağır saldırı suçlamasından beraat ettirdi.

Karar açıklanmadan önce, her jüri üyesi, sonucun "bireysel gerçek ve doğru karar" olduğu konusunda hemfikirdi.

İlk kararın okunmasının ardından Rocky, Rihanna, annesi ve kız kardeşine sarılmak için kürsüden atladı. Karar açıklandığında mahkeme salonunda çığlıklar, alkışlar duyuldu. Rocky ayrıca jüriye, "Hayatımı kurtardığınız için hepinize teşekkür ederim. Doğru kararı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

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Rihanna, karar sonrası sevincini sosyal medyada paylaşarak, bu karardan dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Cuma günü yapılan duruşmada savunma ve iddia makamı kapanış konuşmalarını tamamladı. Bölge Savcısı John Lewin, jürinin Rihanna'nın mahkemede bulunmasından etkilenmemesini istedi. Tüm duruşmalarda hazır bulunan Rihanna, cuma günkü son duruşmaya 2,5 yaşındaki oğlu RZA ve 18 aylık oğlu Rşot ile birlikte katılmıştı.

Savcı, "Partneri ne kadar ünlü olursa olsun, çocukları ne kadar sevimli olursa olsun, tartışmaların kapanışında ne kadar kıkırdarlarsa kıkırdasınlar, ona da diğer insanlar gibi davranılması gerektiğini hatırlamanızı istiyorum. Çünkü sonuçta onun hakkı olan da bu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rapçi ASAP Rocky, Los Angeles'ta eski bir arkadaşını silahla yaralama suçlamasıyla yargılandı. ASAP Relli olarak bilinen Terell Ephron, ünlü rapçinin 6 Kasım 2021'de Hollywood'da bir sokakta çıkan bir tartışma sırasında kendisine ateş açtığını ve hafif yaralandığını iddia etti. Şarkıcı Rihanna'nın partneri ve iki çocuğunun babası olan ASAP Rocky ise silahın bir sahne silahı olduğunu öne sürdü. Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi ASAP Rocky, eski arkadaşının sadece para peşinde olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

ASAP Rocky ile ve Ephron, liseden beri birbirlerini tanıyorlar ve ikili, ASAP Mob adlı müzik grubunun üyeleriydi.