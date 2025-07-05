Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ringo Starr'dan Beatles filmi senaryosunda değişiklik talebi: Biz böyle değildik

        Ringo Starr'dan Beatles filmi senaryosunda değişiklik talebi: Biz böyle değildik

        Ringo Starr, yakın zamanda Sam Mendes'in çekeceği Beatles biyografisinde eski eşiyle yanlış tasvir edildiğini söyleyerek senaryo değişiklikleri talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz bu senaryodaki gibi değildik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Efsanevi rock grubu Beatles'ın 84 yaşındaki üyesi Ringo Starr, yakın zamanda Sam Mendes'in çekeceği Beatles biyografisinde senaryo değişiklikleri talep ettiğini açıkladı.

        New York Times'a konuşan sanatçı, Mendes'e iki gün boyunca kapsamlı notlar sunduğunu söyledi.

        Senaryoyla ilgili sorunlarının çoğunun, ilk eşi Maureen Starkey Tigrett ile ilişkisinin nasıl tasvir edildiğiyle ilgili olduğunu söyleyen Starr, "Mendes'in bir senaristi var, çok iyi bir yazar, harika bir üne sahip ve bunu harika yazmıştı. Ancak yazılanın Maureen ve benimle hiçbir ilgisi yok. Biz öyle değildik. Yazılanlar için 'Bunu asla yapmazdık' dedim" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Ringo Starr ve Maureen Starkey Tigrett

        Starr ve Tigrett, Beatles grubu şöhretin zirvesindeyken 1965'te evlendi. 1965 ile 1970 yılları arasında, şimdi ünlü bir davulcu olan oğulları Zak Starkey de dahil olmak üzere üç çocuk sahibi oldu. Çift, 10 yıllık evlilikten sonra 1975'te boşandı.

        Sam Mendes, Nisan 2028'de gösterilecek 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event' adlı biyografik filmde hangi oyuncuların rol alacağını bu yılın başında açıkladı.

        Barry Keoghan, Ringo Starr'ı canlandırırken; Paul McCartney'i, Paul Mescal; John Lennon'ı, Harris Dickinson ve George Harrison'ı, Joseph Quinn oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ringo Starr
        #Beatles
        #film
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!