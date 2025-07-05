Ringo Starr'dan Beatles filmi senaryosunda değişiklik talebi: Biz böyle değildik

Efsanevi rock grubu Beatles'ın 84 yaşındaki üyesi Ringo Starr, yakın zamanda Sam Mendes'in çekeceği Beatles biyografisinde senaryo değişiklikleri talep ettiğini açıkladı.

New York Times'a konuşan sanatçı, Mendes'e iki gün boyunca kapsamlı notlar sunduğunu söyledi.

Senaryoyla ilgili sorunlarının çoğunun, ilk eşi Maureen Starkey Tigrett ile ilişkisinin nasıl tasvir edildiğiyle ilgili olduğunu söyleyen Starr, "Mendes'in bir senaristi var, çok iyi bir yazar, harika bir üne sahip ve bunu harika yazmıştı. Ancak yazılanın Maureen ve benimle hiçbir ilgisi yok. Biz öyle değildik. Yazılanlar için 'Bunu asla yapmazdık' dedim" ifadesini kullandı.

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Ringo Starr ve Maureen Starkey Tigrett

Starr ve Tigrett, Beatles grubu şöhretin zirvesindeyken 1965'te evlendi. 1965 ile 1970 yılları arasında, şimdi ünlü bir davulcu olan oğulları Zak Starkey de dahil olmak üzere üç çocuk sahibi oldu. Çift, 10 yıllık evlilikten sonra 1975'te boşandı.

Sam Mendes, Nisan 2028'de gösterilecek 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event' adlı biyografik filmde hangi oyuncuların rol alacağını bu yılın başında açıkladı.