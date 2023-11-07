Ringo Starr ile Paul McCartney'den 'The Beatles' itirafı

Bir döneme damga vuran İngiliz müzik grubu 'The Beatles'ın hayattaki üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr, samimi açıklamalarda bulundu. 'The Sunday Times'a konuşan McCartney ile Starr, haklarında bilinmeyenleri anlattı.

Paul McCartney, ilk başta 'The Beatles’ın 10 yıl kadar ünlü olacağını ve sonra yavaş yavaş eski şöhretini kaybedeceğini düşündüğünü ifade etti.

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"GRUBUN EFSANEYE DÖNÜŞMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"



Grubun kuşaklar boyunca dinlenen bir efsaneye dönüşmesinin kendisini şaşırttığını belirten McCartney, "Bir Rock’n Roll grubu için maksimum süre 10 sene kadar olabilir diye düşünmüştüm" açıklamasını yaptı.