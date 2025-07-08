Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı: Galatasaray bu paraya alırsa...
Victor Osimhen ile anlaşan Galatasaray transferinin tamamlanması için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın Osimhen hamlesi Avrupa basınında geniş yankı bulurken İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand'da şaşkınlığını gizleyemedi.
Galatasaray geçtiğimiz sezona damga vuran Victor Osimhen'in transferi için son aşamaya geldi. Yıldız golcü, Al-Hilal’in 4 sene için 160 milyon euroluk teklifine rağmen Galatasaray’ı tercih etti.
Transferin tamamlanması için Galatasaray'da Napoli ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Galatasaray’ın Victor Osimhen için Napoli’ye 60 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.
İtalyan kulübü ise 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin kullanılmasını talep ediyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
RIO FERDINAND'DAN OSIMHEN ŞAŞKINLIĞI
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand bir podcast programında Osimhen'in Galatasaray'a transferi hakkında konuştu ve şaşkınlığını dile getirdi:
Bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O en üst seviyede gol atmayı bilen tecrübeli bir santrfor. Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARIM"
Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem.
CORRIERE DELLO SPORT: OSIMHEN İSTANBUL'U SEÇTİ
İtalya'nın ünlü gazetelerinden Corriere Dello Sport, "Osimhen, İstanbul'e seçti" başlığıyla verdiği haberde, "Galatasaray, Osimhen için teklifini 60 milyon Euro'ya yükseltti. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi için pazarlık yapmayı reddediyor. Bu madde Perşembe günü sona eriyor. Galatasaray, net 16 milyon Euro maaş önerdi. Victor Osimhen, İstanbul'u seçti." ifadelerini kullandı.