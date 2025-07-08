Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı: Galatasaray bu paraya alırsa...

Bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O en üst seviyede gol atmayı bilen tecrübeli bir santrfor. Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam.