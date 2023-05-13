"BUNU GİZLİ TUTMAK İSTEDİM"



Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" dedi.



Ora, düğünlerini Waititi'nin çocukları da katılabilsin diye albüm çalışmaları arasında ve iki-üç günde planladığınıd da söyledi.