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Rize'de havalimanı inşaatındaki heyelanda operatör öldü

DHA

Rize'nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelanda operatör Mehmet Topal (28),iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı

heyelan

Rize'nin Pazar ilçesinde deniz dolgusuna inşaatı süren Rize- Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında taş ocağında meydana gelen heyelanda, operatör Mehmet Topal (28) hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Pazar ilçesi Tektaş köyünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre,  Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. Kamyon sürücüleri kaçarak kurtulurken, operatör Mehmet Topal iş makinesi ile birlikte toprak altında kaldı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Mehmet Topal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Topal'ın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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