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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Rize'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize'de sağanak; dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize'de dün etkili olan sağanak yağmur, sel ve heyelana yol açtı. 23 köye giden yol ulaşıma kapanırken, Rize-Güneysu karayolunun 3'üncü kilometresinde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:30
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        Rize'de dün etkili olan sağanak nedeniyle 23 köyde su baskınları yaşandı, dereler taştı, heyelanlar meydana geldi, birçok köye giden yollar heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinde 2 araç, şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanla sürüklendi.

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        Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde iki gündür etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

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        Dün saat 16.00 sıralarında etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçelerde debisi yükselen dere ve ırmaklar taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütleleri ilçelerdeki 23 köye giden yolu ulaşıma kapattı.

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        İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yaparken, birçok köyde elektrik kesintisi de yaşandı, bazı evleri su bastı, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Su altında kalan birçok araçta da hasar oluştu.

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        KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

        Ardeşen ilçesine bağlı; Bayırcık, Doğanay, Güneyköy, Çamlıhemşin ilçesine bağlı; Derecik ve Güllüköy, Çayeli ilçesine bağlı; Derecik, Haremtepe, Karaağaç, Köprübaşı, Yeşilırmak, Aşıklar köylerine giden bağlantı yolları heyelan ve taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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        Güneysu ilçesine bağlı; Çamlıca, Bulutlu, Yüksekköy köylerine giden ana yollar ile Başköy köyüne giden bağlantı yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Hemşin ilçesine bağlı Levent köyü anayolu ve Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler, Şehitlik, Papatya, Yücehisar, Suçatı, Derinsu ile Şentepe köylerine giden yollar heyelan sonucu kapandı.

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        Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde bulunan dere taşarken, Ardeşen ilçesinde 2 araç şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel sularına kapıldı.

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        Yağışların devam ettiği bölgede yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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        GÜNEYSU'DA YOL ÇÖKTÜ

        Rize'de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Askoroz Deresi'nde su debisinin artması sonucu Rize-Güneysu karayolunun 3'üncü kilometresinde çökme meydana geldi.

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        Yolda 7 metre genişlik ve 8 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Bölgede önlem alan Karayolları ekipleri yolu, ulaşıma kapattı. Ulaşım, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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        YNI YOLDA 3'ÜNCÜ ÇÖKME

        Kentte etkili sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu-Rize karayolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu.

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