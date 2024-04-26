Kalp nakli bekleyen Esila'nın memleketinden organ bağışı çağrısı

ANKARA'da kalp yetmezliği tedavisi görüp, 5,5 yıldır nakil bekleyen Esila Tüfekçi (16) için memleketi Rize’de ‘Esila’nın sesi ol’ adlı organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe elindeki seyyar kalp piliyle destek veren Ömer Torna “Ben de nakil bekliyorum. Eğer benim bir şansım varsa o şans onun olsun. Yaşım 60, onun benden daha çok ihtiyacı var” dedi.

Rize’de ailesi tarafından götürüldüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı koyulan Esila Tüfekçi, 5,5 yıldır belli aralıklarla Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde tedavi görüyor. Durumunun ağırlaşması üzerine kalp ve solunum desteği sağlayan ECMO cihazına (Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) bağlanıp, yaşam mücadelesi veren Esila ve ailesinin nakil çağrısına memleketi Rize’deki hemşerileri sessiz kalmadı. Esila için Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda ‘Rize evladına sahip sıkıor. Esila’nın sesi ol’ adıyla organ nakli farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Esila Tüfekçi’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Serkan Karavin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile çok sayıda kişi katıldı. Burada konuşan Vali Baydaş, "Biz Esila kardeşimizin organ bağışı ihtiyacını hatırlatmak ve hep birlikte dua etmek için bir aradayız. Ona uygun bir kalbin bulunabilmesi için geniş kitlelere çağrı yapıyoruz. Bu vesile ile organ bağışı konusunda dikkat çekmek için buradayız. Vatandaşları organ bağışına teşvik etmemiz lazım. Kıymetli kardeşimize uygun kalbin bulunmasını temenni ediyorum" dedi.

‘ORGANLARI ÇÜRÜTECEĞİMİZE FAYDALI OLMAK İÇİN KULLANALIM’ Esila Tüfekçi’nin teyzesi Şenay Köse, "Esila 11 ay önce tedavi için Ankara'ya gitti. O günden beri makineye bağlı yaşıyor. Bağışçıların biraz araştırmasını istiyorum. Çünkü beyin ölümü ile bitkisel hayatı karıştırıyorlar. Bitkisel hayatta organlar yaşar ama ayağa kalkamaz, beyin ölümünde en fazla kalp yaşar, bu organları çürüteceğimize insanlara faydalı olmak için kullanalım" diye konuştu. ‘ESİLA İÇİN ZAMANIMIZ DARALDI’ Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Serkan Karavin , "Organ bağışı ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Esila sadece kendinin sesi değil bu konu ihtiyacı olan herkesin sesi oldu. Bu konuda ona teşekkür etmeliyiz. Ama Esila şu anda çok zor bir durumda. Ben bütün duyarlı vatandaşlardan organ bağışı konusunda destek bekliyoruz. Esila için zamanımız daraldı" dedi.

‘RİZE ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA BİRİNCİ SIRADA’ İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de Doğu Karadeniz’de organ bağışında Rize’nin birinci sırada olduğunu belirterek, organ naklinin önemli olduğunu söyledi. Tepe, “Rize organ bağışı konusunda birinci sırada, donör olarak ise bölgede 3'üncü sıradayız. Biz her anlamada uzak farkla lider olmak isteyen bir iliz; Esila için bunu neden yapmayalım? Son olarak beyin ölümü olduğunda mevcut organların hiçbir faydası yok. Esila kızımızın dediği gibi bu organı öbür dünyaya götürmenin hiç kimseye yararı olmayacak. Bunu dünyada ihtiyaç duyan asıl hak sahiplerine iade etmeliyiz" ifadelerinde bulundu.