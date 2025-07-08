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        Haberler Gündem Rize’de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Güncel haberler

        Rize’de trafik kazası: 10 yaralı

        Rize'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:38 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:38
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        Rize'de trafik kazası: 10 yaralı
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        Kaza saat 23.00 sıralarında Portakallık Mahallesi’nden geçen Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

        Furkan B. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bulvardan sola dönerken karşı yönden gelen Mehmet Bahri İ. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası Menderes Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.

        Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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