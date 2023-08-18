Robbie Williams için özel jet bekletiliyor Robbie Williams, Bodrum konserinden hemen sonra Türkiye'den ayrılacak. Bu nedenle özel jet hazır bekletiliyor

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum’a geldi. Milas Genel Havacılık Terminali'nde görüntülenen Williams'a kalabalık bir ekip eşlik etti.

Robbie Williams, konser sonrası İsviçre’de tatil yapan Türk asıllı eşi Ayda Williams ve çocuklarının yanına dönecek. Bu nedenle özel jet havaalanında hazır bekletiliyor. Williams, cumartesi günü de Bucharest'teki konseri için Romanya'ya gidecek.