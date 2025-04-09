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        Haberler Dünyadan Robbie Williams zayıflama ilacı nedeniyle yakalandığı hastalığı açıkladı: Skorbüt bir 17. yüzyıl korsan hastalığı - magazin haberleri

        Robbie Williams zayıflama ilacı nedeniyle yakalandığı hastalığı açıkladı: Skorbüt

        Zayıflama ilacı kullanarak kilo veren Robbie Williams, bu durumun alışılmadık bir hastalık olan 'Skorbüt'e yakalanmasına yol açtığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı, teşhisi, "17'nci yüzyılda ortaya çıkan bir korsan hastalığı" olarak adlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:39
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        "Korsan hastalığına yakalandım"
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        Robbie Williams, geçen yıl boyunca yaşadığı çeşitli sağlık sorunları hakkında konuşurken, zayıflama ilacının fiziksel etkilerini ortaya koydu. İlaçla 12 kilo verdiğini anlatan Williams, bunun aynı zamanda alışılmadık bir teşhise yol açtığını itiraf etti.

        51 yaşındaki İngiliz şarkıcı, iştah kesici ilaç kullandığı için yemek yemeyi bırakmasının ardından kendisine 'skorbüt' hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı. Skorbüt, C vitamininin aşırı derecede yetersizliğine bağlı olarak gelişen bir hastalık türü olarak biliniyor. Hastalık; anemi, hareket kısıtlılığı, halsizlik, kanamalar, kol ve bacaklarda ağrı, vücudun bazı bölgelerinde şişlik, cilt problemleri, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi olumsuzlukları içeriyor.

        "Yemek yemeyi bırakmıştım ve besin alamıyordum" diyen şarkıcı, yetersiz beslendiğini ve C vitamini eksikliği yaşadığını, bunun da '17'nci yüzyılda ortaya çıkan bir korsan hastalığı' olarak adlandırdığı skorbüt hastalığına yol açtığını anlattı.

        Onlarca yıldır beden dismorfisi (beden algısı bozukluğu) ile mücadele ettiğini ve bu nedenle sevdiklerinin endişelenmesini de yanlış anladığını söyleyen Williams, İngiliz Mirror Gazetesi'ne verdiği röportajda; "Vücut dismorfisi söz konusu olduğunda, insanlar sizin nasıl göründüğünüz konusunda endişelendiklerini söylerken şöyle düşünüyorsunuz: 'Başardım.' İnsanlar, 'Çok zayıf olduğun için endişeleniyoruz' dediklerinde, bu benim kafamda, 'Kazandım. Vaat edilen topraklara ulaştım' şeklinde yankılanıyor" ifadesini kullandı.

        Robbie Williams ile babası Türk olan Amerikalı TV oyuncusu Ayda Field (Ayda Sabahat Evecan) 2010'da evlendi. Çiftin dört çocuğu var.

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        #Robbie Williams
        #zayıflama ilacı
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