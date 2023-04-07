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Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam

Robert Downey Jr, 58'inci yaşına girdi. Ünlü oyuncu, doğum günü sabahında ailesinin kendisi için hazırladığı pastanın üzerindeki mumları üflediği anları "Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam" sözleriyle paylaştı

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  • Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam - Magazin haberleri

    Hollywood'a pek çok kez damga vuran ABD'li oyuncu Robert Downey Jr, 58'inci yaşına girdi. Üç çocuğu bulunan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, kural bozdu.
  • Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam - Magazin haberleri

    Doğum gününe özel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Robert Downey Jr, küçük kızı ve oğlunun kendisinin saçlarını bir makineyle tıraş ettikleri eğenceli anları gözler önüne serdi.
  • Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam - Magazin haberleri

    "UMARIM BİR GÜN BÜYÜMEK ZORUNDA KALMAM"

    Paylaşımda doğum günü sabahı ailesinin kendisi için hazırladığı pastanın üzerindeki mumları üflediği anları da yayımlayan Robert Downey Jr, "Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam" ifadelerini kullandı.
  • Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Robert Downey Jr, ilk evliliğini 1992 - 2004 yılları arasında Deborah Falconer ile gerçekleştirmişti. İkilinin, Indio adında bir oğlu bulunuyor. 
  • Robert Downey Jr 58'inci yaşına girdi: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam - Magazin haberleri

    Robert Downey Jr, daha sonra 2005'te Susan Downey ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Avri ve Exton adına biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters, Avalon

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