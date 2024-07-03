Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti

        Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti

        Oscar ödüllü ünlü senarist Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Çin Mahallesi','Görevimiz Tehlike' ve 'Baba' gibi bir çok filmin senaryosunu yazan Robert Towne, 89 yaşında hayatını kaybetti.

        2

        Kariyeri boyunca toplam dört Oscar'a aday gösterilen ve 'Çin Mahallesi' adlı filmle Oscar kazanan Robert Towne'un basın danışmanı Carrie McClure, yazarın pazartesi günü Los Angeles'taki evinde öldüğünü duyurdu.

        3

        'Shampoo' adlı filmi Robert Towne ile yazan ayrıca bu filmde oynayıp en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Lee Grant, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

        4

        Grant; "Robert Towne'un aramızdan ayrıldığını duyunca sarsıldım. Yarattığı karakterler gibi hayatı da keskin, ikonoklastik ve tamamen orijinaldi. Bana 'Shampoo'yu hediye etti. Hepimize sözlerini ve filmlerini armağan etti. Onun gibisi daha yok. Bir daha olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Robert Towne
        #Çin Mahallesi
        #Görevimiz Tehlike
        #baba
        #Lee Grant
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"