Garanti Emeklilik’in 2017 yılında başlattığı fon danışmanlık hizmeti ‘Fon Koçu’ iki yılı geride bırakırken, BES yatırımcısının en büyük şikayeti olan düşük getiri sorunuyla da baş etti. Ekim ayı itibarıyla risk almak istemeyen katılımcıların tercihi olan “en düşük risk” profilinde getiri yüzde 20,53 olurken “çok yüksek risk” profilindeki getiri yüzde 23.35 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise “en düşük risk” profilinin getirisi yüzde 24.65 olurken, çok yüksek risk profilinin getirisi ise yüzde 28,03'ü buldu. Aynı dönemde TL mevduat getirisi yüzde 20.65 düzeyinde kaldı. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Fon Koçu’nun bugüne kadarki performansının hedefleri yakaladığına işaret ederken, “Piyasanın dönem dönem değişmesi sebebiyle katılımcıların yüksek getiri için fon dağılımlarında değişiklik yapmaları lazım. Yılda 6 kez fon değişikliği yapılabiliyor ama bu hakkını kullananlar çok az. 2017 yılında katılımcıların düşük getiri şikayetlerinden yola çıkarak ve bu sürece daha fazla destek vermek amacıyla dijital kanallarımızda Fon Koçu adını verdiğimiz fon danışmanlık hizmetimizi uygulamaya aldık“dedi

İNSAN ETKİSİ DE VAR

Fon Koçu’nun,Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi olan Garanti Portföy danışmanlığında, Robo Danışmanlık matematiksel yaklaşımı, algoritmaları ve piyasa beklentilerini kullanarak fon paketi sunduğu kaydeden Göçer,” Fon Koçu hem piyasalara bu gözle bakıyor hem de benzer kişilik profillerindeki bireylere göre özellikle risk anlayışı ve yatırım vadesini göz önüne alarak fon paketleri sunuyor. Bu arada bu hizmet, bir yapay zeka- insan işbirliği ile karar alıyor. Yani insan faktörü kararlarda olmaya devam ediyor. Bu yaklaşımımız, aynı zamanda dünyayı şekillendiren dijital trendlerle de çok iyi uyuşuyor” diye konuştu.

İki yıldır katılımcılarının kullanımına sundukları Fon Koçu’nun, piyasalardaki değişimleri ve genel trendi yakından takip ederek aldığı hızlı aksiyon ile iyi getiri sunmayı hedeflediğini kaydeden Göçer, sunulan risk profillerinde değişiklik olduğunda katılımcılara anlık olarak e-posta ve SMS yoluyla fon dağılım değişikliği yapmaları yolunda uyarı gönderildiğini bildirdi. Göçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcılarımızın varlık sınıfları getirisinden faydalanmaları ve birikimlerini daha bilinçli yönetebilmeleri adına sağladığımız hizmet ile müşteri memnuniyetini artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında belirledik. Piyasaları takip eden ama uzman görüşü de almak isteyen, uzun vadede iyi bir getiri elde edebilmek için fon dağılımı oluşturan katılımcılarımızın ihtiyacına tam olarak hizmet eden bir modeli uygulamaya almış olduk. Şu anki dalgalı piyasada bile sunduğumuz fon paketlerinin getirilerinin başarılı olduğunu gördük.”

75 BİN KİŞİ YARARLANDI

Fon sistemi ile ilgili güçlü bir altyapı sunan Fon Koçu hizmetinin çalışma yöntemiyle ilgili de bilgi veren Burak Ali Göçer, “Fon Koçu; varlık sınıflarının tarihi risk primi, geçmiş getiri verilerinin analiziyle, beklenen getirilerin algoritmalar yardımıyla tahmin edildiği bir modeldir. Fon Koçu anketi, fon dağılım değişikliği yapılması istendiğinde ve/veya katılımcıların risk profillerini merak edip Fon Koçu anketi yapmak istemesi durumunda sunuluyor. Fon Koçu anketi yanıtlarına göre katılımcının risk profili belirleniyor, ilgili risk profiline uygun fon paketi sunuluyor. Katılımcılarımız fonlarını ister kendi kararları doğrultusunda, isterlerse de Fon Koçu hizmetimizin sunduğu pakete göre değiştirebilir veya Fon Koçu’nun uyarılarını değerlendirerek kendileri belirleyebilirler. “dedi. Bugüne kadar 75 bin katılımcının Fon Koçu hizmetinden yararlandığını ifade eden Göçer, Garanti Emeklilik olarak bu alandaki temel amaçlarının, fon paketlerinin performansını artırarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti. Göçer, katılımcıların, ücretsiz olan fon danışmanlık hizmetinden; İnternet veya Cep Şube’ye girip, anketi doldurduktan sonra kendilerine özel sunulan fon paketini tercih ederek faydalanabileceklerini de söyledi.