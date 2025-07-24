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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Roland Sallai: Çok daha iyi çalışmalıyız - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Çok daha iyi çalışmalıyız

        Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, Cagliari'yle oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:09
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        Sallai: Çok daha iyi çalışmalıyız
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        Sarı-kırmızılı takımın Macar oyuncusu Roland Sallai, sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini dile getirdi.

        Cagliari'ye karşı çok iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Sallai, "Sezon başlamadan önce de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız üç hazırlık maçını da kazanmayı başardık. Mutluyuz ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yapacağımız maçlar. Çok daha iyi çalışmamız ve ilk maçımıza hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Sallai, genç stoper Arda Ünyay ve genç oyuncuların performansıyla ilgili, "Gençlerin gösterdiği gelişimden dolayı çok mutluyuz. İyi oyun çıkardılar. Bu da kulüp ile akademinin başarısı ve hocamızın çok iyi iş çıkardığının göstergesi. Gençler iyi işler çıkardıkça ve geliştikçe biz de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ve Galatasaray'daki atmosferi değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası en iyi hislerden ve atmosferlerden bir tanesi. Belki de en iyisi de olabilir. Kariyerim açısından da burada olduğum için çok mutluyum. Bir şampiyonluğum oldu. Galatasaray'la gelecekte de çok daha fazlalarına imza atmak isteriz." şeklinde görüş belirtti.

        Roland Sallai, sağ bek oynamasıyla ilgili, "Çok pozisyonda oynayabiliyorum. Esnek bir oyuncuyum ben. Fakat sahanın daha ilerilerinde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım takımım için mücadele ediyorum. Hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. Hocam beni sahaya çıkardığı sürece ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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