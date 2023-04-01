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AA

Roman Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Roman Kanaat Önderleri Fedarasyonu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Topkapı'da düzenlenen toplantıya Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Selahattin Paker, İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Adnan Demirez, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı ve vatandaşlar katıldı.

Demirez, toplantıda, Roman derneklerinin kuruluş sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

Uzun yıllar toplumda kabul edilme ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten Demirez, "Maalesef yıllarca ötelendik, ikinci sınıf vatandaş olarak geri bırakıldık. Okullarda dahi aileler 'Roman çocuğunun yanına çocuğum oturmasın' dedi. Giyimimizden istihdama, eğitime kadar dışlandık." diye konuştu.

2006'dan itibaren dernekleşme ve hak arayış sürecini hızlandırdıklarını belirten Demirez, kısa zamanda ülke genelinde birkaç federasyonla bir araya geldiklerini anlattı.

Bu süreçte kamudan ve bazı siyasilerden aldıkları desteğin önemli olduğuna işaret eden Demirez, "Ankara'ya davet edildik. Çok heyecanlıydık, çok sevinçliydik. O dönemin başbakanı, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul etti. Bizimle ilgili açılım süreci başladı. 2010'da başlayan süreçte bize el uzatıldı, güvenimiz yerine geldi. Gün ışığına çıkmaya başladık." dedi.

Demirez, "Roman Açılımı" sürecinin ardından eğitim, istihdam ve toplumsal kabul alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de bu güzel gelişmeler açısından önemli olduğunu dile getiren Demirez, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, önünü açmaya, eğitime, konuta, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize bu ayrımcılığı, ikinci sınıf vatandaşlığı, ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi birlikteliğimizi seve seve açıklıyoruz."

Selahattin Paker de konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın başlattığı açılım süreci bizim için önemlidir ve karşılık bulmuştur. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bütün benliğimizle söylüyoruz. "ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Divandiler de bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.