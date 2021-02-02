Romantik Komedi filmin oyuncuları kimdir? Romantik Komedi filmin konusu nedir? Merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Romantik Komedi filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...
ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Sedef Avcı ... Esra
Cemal Hünal ... Mert
Begüm Kütük ... Ece
Engin Altan Düzyatan ... Cem
Sinem Kobal ... Didem
Gürgen Öz ... Yiğit
Burcu Kara ... Zeynep
Kubilay Penbeklioğlu
Mert Yavuzcan
Pelin Çalışkanoğlu
Burcu Esmersoy
Janset
Seda Kement ... Derya
Aslı Şahın ... Sevgül
ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Esra işinde mutsuz bir kadındır. Başındaki işvereni ona sürekli baskı yapmaktadır. Sevgilisi ise son derece çekilmez biridir ve onunla da sorunlar yaşar. Bir gün canına tak eder ve hem işinden hem de sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılır. Artık yaşamına yeni bir yön vermek ve kariyer yapmak ister. Bir reklam ajansında biraz da şansının yardımıyla metin yazarı olur. Arkadaşı Didem ise çok zengin bir ailenin kızıdır. Onunla birlikte yeni tanışacakları aşklarıyla güzel, eğlendirici bir ilişkiye başlayacaklardır.
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