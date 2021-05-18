Romantik Komedi filmin oyuncuları kimdir? Romantik Komedi filmin konusu nedir? Merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı gibi ünlü isimlerin yer aldığı Romantik Komedi filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Sedef Avcı ... Esra

Cemal Hünal ... Mert

Begüm Kütük ... Ece

Engin Altan Düzyatan ... Cem

Sinem Kobal ... Didem

Gürgen Öz ... Yiğit

Burcu Kara ... Zeynep

Kubilay Penbeklioğlu

Mert Yavuzcan

Pelin Çalışkanoğlu

Burcu Esmersoy

Janset

Seda Kement ... Derya

Aslı Şahın ... Sevgül

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Esra işinde mutsuz bir kadındır. Başındaki işvereni ona sürekli baskı yapmaktadır. Sevgilisi ise son derece çekilmez biridir ve onunla da sorunlar yaşar. Bir gün canına tak eder ve hem işinden hem de sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılır. Artık yaşamına yeni bir yön vermek ve kariyer yapmak ister. Bir reklam ajansında biraz da şansının yardımıyla metin yazarı olur. Arkadaşı Didem ise çok zengin bir ailenin kızıdır. Onunla birlikte yeni tanışacakları aşklarıyla güzel, eğlendirici bir ilişkiye başlayacaklardır.

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Antalya'da gerçekleşmiştir.