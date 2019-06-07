Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atıyor.

Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato grubu, her bölümde özel konuklarıyla bir araya geliyor ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Yapımını Film Sanat'ın, yapımcılığını Serdar Seki'nin üstlendiği Rubato Zamanı, 16 Haziran Pazar saat 22.15'te Show TV’de!

İşte Rubato Zamanı’nın Tanıtımı: