Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rus fenomen Tatiana Ozolina hayatını kaybetmişti! İşte kaza raporu - HABERLER | Son dakika haberleri

        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!

        Muğla'da, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni, 38 yaşındaki Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Ozolina'nın, bir TIR'ı hatalı sollayıp, önlerinde seyreden 29 yaşındaki Onur Obuk'un motosikletine arkadan çarptığı belirlendi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisini ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü Obuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina (38), dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı.

        ÜÇ MOTOSİKLETLİ YOLA ÇIKTILAR

        DHA'da yer alan habere göre tur kapsamında Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk (29) ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı.

        TIR'I HATALI BİÇİMDE SOLLADI

        Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

        İKİ MOTOSİKLETLİ YOLA SAVRULDU

        Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DİĞER MOTOSİKLETLİ ANLATTI

        Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        TIR'I HATALI SOLLADI İFADESİ

        Öte yandan, Obuk'un ifadesinde turda arka seyreden ve yavaşlayan Sergei Khadrikov'u beklediklerini belirtirken, Sergei Khadrikov da Tatiana Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı şekilde sollaması sonucu önünde seyreden Obuk'a çarptığını söyledi.

        ARKADAŞLARI KAMPANYA BAŞLATTI

        Öte yandan, Tatiana Ozolina'nın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından henüz alınmadığı ve cenazenin Rusya'ya götürülmesi için arkadaşlarının sosyal medya üzerinden para topladığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tatiana Ozolina
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"