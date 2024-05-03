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        Haberler Dünya Rusya: Barış için ciddi teklifleri müzakere etmeye hazırız

        Rusya: Barış için ciddi teklifleri müzakere etmeye hazırız

        Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta barışa yönelik 'ciddi' önerilere açık olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:16
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        Rusya barış için kapı araladı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın Ukrayna ile mevcut 'gerçekler' ve Moskova'nın güvenlik kaygıları temelinde çözüme yönelik 'ciddi' önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

        Sözcü ayrıca Ukrayna'nın gelecekte askeri açıdan tarafsız kalmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.

        Rusya'nın 'ciddiye alacağını' söylediği koşullar, Ukrayna'nın geçmişte birkaç kez reddettiği koşullarla aynı.

        İsviçre'de haziran ayında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na davet edilmemişti. Rusya müttefiklerine, 'konferansa katılmama' çağrısı yapmıştı.

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