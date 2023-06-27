Rusya'da Wagner isyanına yakalanan Petek Dinçöz: Çok strestli bir 24 saat geçirdik!

Petek Dinçöz, "Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik. Saatlerdir dünyayla herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın" demişti.