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Haberler Dünya Rusya'dan NATO'ya: Karşılık veririz
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Rusya'dan NATO'ya: Nükleer kuvvetler Rusya sınırına yaklaşırsa yanıt veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Grushko, NATO'nun nükleer kuvvetlerinin Rusya sınırına yaklaşması durumunda yanıt verileceğini söyledi. Grushko ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için 'gerçek' sebepleri olmadığını dile getirdi.

Rusya'dan NATO'ya: Karşılık veririz
Rusya'dan NATO'ya: Karşılık veririz
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun Rusya sınırına yaklaşması halinde yeterli önlemin alınacağını ve buna karşılık verileceğini söyledi.

RIA'nın aktardığına göre Gruscko, "NATO, Rusya sınırına yakın nükleer kuvvet ve altyapı konuşlandırırsa Rusya buna karşı önlem alacak ve yanıt verecek." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması ihtimaline değerlendiren Gruscko, Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı düşmanca bir niyeti yok, bu iki ülkenin NATO'ya katılması için 'gerçek' nedenler görmüyorum." dedi.

FİNLANDİYA, NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAK

Finlandiya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak 12 Mayıs'ta NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in yaptıkları ortak açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

KREMLİN: RUSYA İÇİN TEHDİT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

NATO’nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya’nın, Finlandiya’nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

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