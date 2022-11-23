Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Kendi Saçımı Kesmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kendi Saçımı Makasla Kesmek Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada kendi saçımı kesmek ne anlama gelir? Rüyada kendi saçımı makasla kesmek anlamı nedir?

Rüyada makasla kendi saçını kesmek pek çok farklı şekilde yorumlanmaktadır. Genel anlamda farklı şekillerde değerlendirilmekte olan bir rüyadır. Farklı rüya yorumcuları tarafından farklı anlamların çıkarıldığı gözlemlenmektedir.

Rüyada Kendi Saçımı Kesmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kendi Saçımı Makasla Kesmek Anlamı Nedir?

Rüyada Kendi Saçını Kesmek

Rüyada kendi saçını kesmek genel anlamda sıkıntılı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Pek çok farklı anlama gelen bu rüya oldukça zorlu bir süreçten geçileceğine, bazı sorunların yaşanacağına, hayatta bazı sıkıntıların çekileceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda hayatta bazı başarısızlıkların yaşanmasına, kötü günlerin geçirilmesine, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasına işaret etmektedir. Genel anlamda zorlu bir rüya olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı da rüya sahibinin dikkatli hareket etmesi gerekmektedir.

Rüyada Kendi Saçını Kısa Kesmek

Bu rüyanın pek hayırlı bir rüya olduğu söylenmemektedir. Çünkü rüya sahibinin hem maddi hem de manevi anlamda zorluklar yaşayacağını dile getirmektedir. Zorlu süreçlerin varlığı, sıkıntılı durumların oluşması, iş hayatında başarısızlıkların yaşanması gibi sorunların oluşmasına işaret etmektedir. Genel anlamda başarısız girişimlere, hayatın zorluğuna, huzursuzluk yaratan durumların çıkmasına yorulmaktadır. Bundan dolayı da bu rüyayı gören kişilerin dikkatli karar vermesi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada kendi saçını kısa kesmek, başarısızlıkların yaşanacağının habercisidir.

Rüyada Kendi Saçını Makasla Kısa Kesmek

Yakın zamanda yapılacak olan bir yolculuğun habercisi olarak yorumlanmaktadır. Aynı zamanda eğer rüya sahibi bir makas ile kendi kendine saçlarını kesmekte ise hayatında bir değişiklik yapmak için bir yolculuğa çıkacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda bu yolculuğunda bu kişiye fayda sağlayacağı şeklinde dile getirilmektedir. Yolculukla ilgili olan bu rüyanın bazen fayda sağladığı bazen de rüyada yer alan detaylara göre zarar sağladığı dile getirilebilmektedir. Bundan dolayı da yorumun net yapılabilmesi için her detayın dile getirilmesi gerekmektedir.

Rüyada Kendi Saçını Küt Kesmek

Bu rüya kişinin başlayacağı işlerde başarısızlık elde edeceğine, hayatında zorlanacağı bazı durumlar yaşayacağına, şansızlıkların var olacağına, zorlu süreçlerde geçileceğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin hayatında bazı detayları zorlanarak ilerleteceğine, sıkan durumların meydana geleceğine, hayatın geri kalanında sıkıntılı dönemler atlatılacağına yorulmaktadır. Rüyada kendi saçını küt kesmek bunun yanı sıra bir işe girişildiğinde istikrarlı bir şekilde devam edileceğine ve bu yoldan ayrılmayacağına yorulmaktadır.

Rüyada Kendi Saçını Ucundan Kesmek

Maddi anlamda bir kaybın yaşanacağına, önemli bir kayıp yaşandığından dolayı belirli bir süre boyunca problem yaşanacağına, yaşanacak olan ciddi problemlere işaret etmektedir. Aynı zamanda yaşanan kayıplar nedeniyle oluşan problemlerin kişinin hayatını olumsuz etkileyeceğine yorulmaktadır. Bu nedenle kişinin dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Rüyada kendi saçını ucundan kesmek, yapılan planlar ile ilgili aksiliklerin meydana geleceğini de dillendirmekte olan bir rüyadır.

Rüyada Ayna Karşısında Kendi Saçını Kesmek

İş hayatında yaşanacak bazı sorunlara işaret etmektedir. Özellikle de rakiplere karşı geride kalındığının işaretçisi olan bir rüyadır. İş hayatında yaşanan başarısızlıklar nedeniyle zorlu süreçlerden geçileceğine ve bunun hayatta bazı problemlere yol açacağına yorulmaktadır. Rüyada ayna karşısında kendi saçını kesmek zorlu durumlara işaret etmekte olan bir rüyadır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kedilerin insan versiyonları! İnsanlar ve kedilerin benzer hallerini görünce çok şaşıracaksınız!
YAŞAM Kedilerin insan versiyonları!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Kasım Salı | BÜYÜK ÇEKİLİŞ! Süper loto sonuç sorgulama ekranı, çekiliş numaraları açıklandı!
YAŞAM Süper Loto sonuçları 22 Kasım 2022 Salı
Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu
YAŞAM Ara tatilin gözde bölgesi oldu
Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yıl itibarıyla jüriler yarı final oylaması yapmayacak
YAŞAM Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni dönem
Kristof Kolomb'un Galisya kökenli olabileceği tezi üzerine bir rahibin 526 yıllık mezarı açıldı
YAŞAM Kristof Kolomb için 526 yıllık mezar açıldı
Ortadoğu mutfağının en iyi 15 yemeği
YAŞAM Ortadoğu mutfağının en iyi 15 yemeği
Kediler olmasaydı dünyanın sonu mu gelirdi? Hiç böyle düşünmediniz…
YAŞAM Kediler olmasaydı dünyanın sonu mu gelirdi? Hiç böyle ...
Elektrik faturası yüksek gelenlere bayram ettirecek yöntemler! Bunları uygulayanların faturası yarı yarıya düşüyor!
YAŞAM Elektrik faturasını düşüren yöntemler!
Bu hatalar doğalgaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!
YAŞAM Bu hatalar doğalgaz faturasını ikiye katlıyor: İşte ...
Pandaları 15 saniye içinde bulanların IQ'su Einstein ile yarışır! Zekanızı sevimli pandalarla test edin
YAŞAM Pandaları 15 saniyede bulanların IQ'su çok yüksek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.