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        Haberler Magazin Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, baby shower partisi yaptı - Magazin haberleri

        Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı, baby shower partisi yaptı

        Oyuncu Rüzgar Aksoy ile dansçı eşi Yasemin Sancaklı, geçtiğimiz aylarda müjdeledikleri erkek bebeklerinin gelişini baby shower partisiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:28
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        Baby shower partisi yaptılar
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        2023'te dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile evlenen oyuncu Rüzgar Aksoy, geçtiğimiz aylarda baba olacağını müjdelemişti.

        Bir erkek bebek bekleyen çift, yakın dostları ve sevdikleriyle birlikte baby shower partisi düzenledi. Oyuncu, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Partiye katılan isimlerden biri de komşuları, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Atiksoy, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Mira Milena ile birlikte baby shower davetinde yer aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan Atiksoy; "Kızçemle birlikte, gelecekteki küçük arkadaşının baby shower partisine katıldık." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rüzgar aksoy
        #Yasemin Sancaklı
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
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