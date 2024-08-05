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        Haberler Dünyadan Ryan Gosling ve Eva Mendes ailece Paris Olimpiyatları'nda - Magazin haberleri

        Ryan Gosling ve Eva Mendes ailece Paris Olimpiyatları'nda

        Hollywood'un ünlü çifti Ryan Gosling ile Eva Mendes, iki kızıyla birlikte Paris Olimpiyatları kapsamında yapılan binicilik yarışını seyretmeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:17
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        Ryan Gosling ile Eva Mendes, ailece 2024 Paris Olimpiyatları'nı seyretmek için Fransa'ya gitti.

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        Hollywood'un ünlü çifti, Paris Olimpiyatları kapsamında önceki gün Versay Sarayı'nda yapılan binicilik yarışını seyretti.

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        Ryan Gosling ile Eva Mendes, Almanya'nın altın, Danimarka'nın gümüş, Büyük Britanya'nın ise bronz madalya kazandığı yarışı, iki kızıyla birlikte seyretti. 43 yaşındaki Gosling ile 50 yaşındaki Mendes, yarışın çıkışında görüntülendi.

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        Çıkışta Ryan Gosling, kucağında uyuyan kızıyla fotoğraflandı.

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        Eva Mendes'in elinden tuttuğu diğer kızıysa elindeki yelpazeyle yüzünü gizledi.

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        2011'den beri birlikte olan Ryan Gosling ile Eva Mendes çiftinin büyük kızı Esmeralda 9 yaşında, Amada 8 yaşında.

        #Eva Mendes
        #Ryan Gosling
        #Paris Olimpiyatları
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