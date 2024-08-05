Ryan Gosling ve Eva Mendes ailece Paris Olimpiyatları'nda
Hollywood'un ünlü çifti Ryan Gosling ile Eva Mendes, iki kızıyla birlikte Paris Olimpiyatları kapsamında yapılan binicilik yarışını seyretmeye gitti
Ryan Gosling ile Eva Mendes, ailece 2024 Paris Olimpiyatları'nı seyretmek için Fransa'ya gitti.
Hollywood'un ünlü çifti, Paris Olimpiyatları kapsamında önceki gün Versay Sarayı'nda yapılan binicilik yarışını seyretti.
Ryan Gosling ile Eva Mendes, Almanya'nın altın, Danimarka'nın gümüş, Büyük Britanya'nın ise bronz madalya kazandığı yarışı, iki kızıyla birlikte seyretti. 43 yaşındaki Gosling ile 50 yaşındaki Mendes, yarışın çıkışında görüntülendi.