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        Haberler Magazin Saadet Işıl Aksoy'a New York'tan ödül: Hayat sürprizlerle dolu - Magazin haberleri

        Saadet Işıl Aksoy'a New York'tan ödül

        Saadet Işıl Aksoy, New York'ta düzenlenen Soho Film Festivali'nde 'Sürgün' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 08:09
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        Saadet Işıl Aksoy'a, New York'ta düzenlenen Soho Film Festivali'ne gönderilen, 2013 yapımı 'Sürgün' adlı filmde canlandırdığı 'Eleni' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' verildi.

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        "GÜZEL BİR HABERLE UYANDIM"

        41 yaşındaki oyuncu, ödül haberini sosyal medyadan takipçilerine; "New York'tan gelen çok güzel bir haberle uyandım" sözleriyle duyurdu.

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        "HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU"

        Saadet Işıl Aksoy, ardından şu ifadeleri kullandı: Yıllar önce çektiğimiz filmimiz, yönetmenimiz Erol Özlevi'nin girişimiyle 'Exile' ismiyle Soho Film Festivali'ne gönderilmişti. Bana da 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirmiş. Hayat sürprizlerle dolu.

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        Saadet Işıl Aksoy'un yanı sıra 'Sürgün' adlı filmin oyuncu kadrosunda; Tolgahan Sayışman, Mahir Günşiray, Ruhsar Öcal, Macit Sonkan, Murat Karasu, Tuğçe Kumral, Ali Yoğurtçuoğlu, Berk Yaygın, Gizem Soysaldı, Ali İpin ve Kosta Kortidis gibi isimler yer almıştı.

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        'SÜRGÜN' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        1964'ün Büyükadası'nda geçen hikâye, zengin bir Rum ailesinin kızı olan 'Eleni' ile adada yaşayan bir faytoncunun oğlu olan 'Sedat' arasındaki imkânsız aşkı konu ediniyor. Çocukluklarından bu yana birbirlerine aşık olan 'Eleni' ile 'Sedat', birlikte edebiyat fakültesinde okurlar ve yakın zamanda mezun olacaklardır.

        #Saadet Işıl Aksoy
        #sürgün
        #ödül
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