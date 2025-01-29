Saadet Işıl Aksoy: Çocuğum Türkiye'de büyüsün istiyorum

"ÇOCUĞUMUN TÜRKİYE'DE BÜYÜSÜN İSTİYORUM"

Bir süre Amerika’da vakit geçirdiğini belirten Aksoy, Türkiye’ye dönüş nedenini şu sözlerle açıkladı; "İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama şu an dönmeyi düşünmüyorum. Buraya gelmemin nedeni zaten kendi ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını tabii ki, kültürünü sevdiğim, ailemin yanında, vatanımda geçirmek istiyorum.