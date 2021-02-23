"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM KIZIM"

Kızının yüzünü göstermeyen 37 yaşındaki oyuncu, doğumdan sonra çekilen karesini yayınladı. Saadet Işıl Aksoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene bugün... Seni içimde hissettiğim andan itibaren en yoğun duygum güven oldu. Yani sevgiden bile ağır basabilir sana ve senin yoluna duyduğum güven. Ben sadece bu yolu yürürken sana eşlik ediyorum kızım, seçimleri sen yapıyorsun. Ben sadece onları uyguluyorum; düşersen kalkmana yardım ediyorum, tırmanırken yeterince yukarı gidemediğinde popondan şöyle minik bir destek veriyorum, ağlarsan alıp göğsümde sarmalıyorum seni, kendi başına uykuya dalmayı öğrendiğinde ya da ilk kez ayakta durabildiğinde gururla ve yine o sonsuz güvenle bakıyorum olduğun ve olacağın kişiye...

İyi ki doğdun canım kızım, iyi ki beni seçtin... Bu bir yılda senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm. Birlikte nice güzel günlere, kendi kanatlarınla özgürce uçtuğunu gururla seyredeceğim nice anlara...