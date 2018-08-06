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Akrabası kadını öldüren hamile kadın cinayeti anlattı

Trabzon'da kocasını kıskandığı akrabası Gülsün Taşkın'ı bıçaklayarak öldüren Emine T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 aylık hamile olduğu belirtilen Emine T. emniyetteki ifadesinde "Beni eşimden ayırmak için ölümle tehdit ediyordu. Bu nedenle psikolojik ilaçlar kullanıyorum. 2 ay önce hamile kaldığımı öğrenince ilaçları kestim. Konuşmak için sabah namazını kıldım, evden çıkıp işyerine gittim. Bana gülünce sinirlendim. Bıçağımı çıkarıp yan tarafına salladım" dedi.

06.08.2018 - 13:49 | Güncelleme:

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Çarşı Mahallesi'nde güzellik merkezi işleten akrabası Gülsün Taşkın'ı (41) işyerinin önünde bıçaklayarak öldüren 4 çocuk annesi Emine T. (43) cinayetin ardından kaçarken bayıldı. Polis tarafından yakalanan Emine T. emniyetteki ifadesinde cinayetin nedenini anlattı. Enis Yıldırım'ın haberine göre Emine T.'nin ifadesinde "Gülsün'ün 10 yıldır eşimde gözü vardı. Eşime gençlik yıllarında aşıktı ama eşim ona yüz vermedi. Bir yıl önce de de eşinden boşandı" dediği öğrenildi. 

HAMİLE KALINCA İLAÇLARINI KESMİŞ


Yuvasını kurtarmak için hamile kaldığını söyleyen Emine T., "Beni eşimden ayırmak için ölümle tehdit ediyordu. Yakınlarım bile eşimin onunla evlenmesini istiyordu. Bana haber gönderiyordu. Bu nedenle psikolojik ilaçlar kullanıyorum. 2 ay önce hamile kaldığımı öğrenince ilaçları kestim. Hamile olduğumu öğrenen Gülsün Taşkın eşimden eve gelmemesini aksi takdirde elindeki bazı belgeleri babasına vereceğini söylemiş. Bu durumdan korkan eşim iki aydır eve gelmiyordu. Oğlumu gönderdim. Korktuğu için gelemediğini söylemiş" dedi.

"GÜLDÜ, SİNİRLENDİM, BIÇAĞI SALLADIM"
24 yıllık evli olduğunu belirten Emine T., yaşananların ardından Gülsün Taşkın ile konuşmaya karar verdiğini belirterek şöyle devam etti:
"Sabah namazını kıldım, evden çıktım. Gülsün'ün işyeri önüne gittim. Kapısı kapılıydı. Konuşmaktan vazgeçip geri dönecektim, kızıyla birlikte araçtan indiğini gördüm. Konuşmak üzere arkalarından apartmana girdim. Bana güldü. Ben de bu duruma sinirlendim. Bıçağımı çıkarıp yan tarafına bıçağı salladım. Daha sonra kızı ile birlikte bana saldırdı. ‘Ne yapıyorsun o..' dedi. Erkek bir kişi üstün gelerek beni tartakladı. Ben de bıçağı alarak kaçtım. Polisler beni nerede yakaladı bilmiyorum."

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Geniş güvenlik önlemleri altında adliye getirilen Emine T. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Emine T. mahkemedeki ifadesinde ise "Böyle olmasını istemezdim. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi. Emine T.'nin avukatı Ahmet Yasin Sözen ise müvekkilinin samimi ikrarda bulunduğu, hamile olduğu için ölüm riski olduğunu savunarak "Müvekkilimin öldürme kastı olmadığı açıktır. Öldürme kastı olan bıçağı bir kez saplamaz. Sadece aile düzenini korumak için konuşmak üzere maktulün yanına gitmiştir" dedi. Mahkemece tutuklanan Emine T. adliye garajından polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.

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