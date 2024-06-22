Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!

Tetik parmak, parmağın hareketler sırasında takılı kalmasına veya ağrılı hareketlere neden olabilen bir hastalıktır. Takılma esnasında tetiğin çekilip bırakılmasına benzer bir his oluştuğu için bu ismi almıştır. Etkilenen parmaktaki tendonu çevreleyen kılıfta inflamasyona bağlı olarak tendonun bulunduğu kanalın daralmasına bağlı olarak meydana gelir. Günlük yaşantısında tekrarlayan iş yapanlarda daha sık görülür. Kadınlarda ve şeker hastalarında daha sık görülür.