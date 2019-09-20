Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu’nun çimento sektöründe 50 yılı tamamlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımına vurgu yaptı.

Sabancı mesajında şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak sektörde yarım asrı devirdik. Bu sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, yetkin insan kaynağımız ve güçlü bayi ağımız ile ülkemiz ekonomisine katkı yaparken; dünya pazarlarında da rekabet ediyoruz.

Topluluk olarak faaliyetlerimizde finansal başarının yanı sıra en önemli önceliğimizi sürdürülebilirlik ve kaynakların sorumlu kullanımı olarak görüyoruz; alternatif yakıt kullanımını önemsiyoruz. Sadece bugüne dek 1 milyon tonun üzerinde atığı geri dönüştürerek hedeflerimizin önüne geçtik. İstanbul başta olmak üzere fabrikalarımızın bulunduğu illerdeki atık sorununa da çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımıza devam ediyor, ülke ekonomisine değer yaratmaya odaklanıyoruz. Yakın zamanda Akçansa Büyükçekmece Çimento Fabrikası Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Belgesi’ni Uluslararası Beton Konseyi’nden Türkiye’de alan ilk çimento üretim tesisi oldu.”