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Sabancı Vakfı, Hatay’da planladığı 3 okuldan ilkinin açılışını gerçekleştirdi  

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren bölgedeki destek çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı, “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” adlı projesi kapsamında Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatını tamamladı

Sabancı Vakfı Hatay’da planladığı 3 okuldan ilkinin açılışını gerçekleştirdi  
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HABERTURK.COM

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem bu ilimizle birlikte 11 ilde büyük ölçekte yıkıcı etkiye neden oldu.

Yıkıma en fazla uğrayan şehirlerimiz Kahramanmaraş ve Hatay oldu. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren bölgedeki destek çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı, “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” adlı projesi kapsamında Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaatını tamamladı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı açıklamada, “En yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’a kazandırdığımız birinci okulumuz, tam teşekküllü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni açtık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde okulumuzun açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun Hatay’a, öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Depremin ilk anından itibaren imkânlarını seferber eden Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da birinci okulun açılışını gerçekleştirdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde eğitim verecek Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak. Vakıf ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı eğitim seferberliği kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için 19 Mayıs ve 21 Haziran tarihlerinde Hatay’ın Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde ilk ve orta kademeli iki okulun daha açılışını gerçekleştirecek.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasında eğitimin önemine vurgu yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı; “Ülkemizi derinden sarsan depremlerin ardından bölgenin ve bu topraklarda yaşayan vatandaşların iyileşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bölgedeki en önemli konuların arasında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması ve eğitimin kaldığı yerden devam etmesi yer alıyor. Eğitim varsa gelecek var, medeniyet var, yaralarımızı sarmak var… Bu anlamda, en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’a 3 ayda 3 okul kazandırmak için harekete geçmiştik, birinci okulumuz Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen özel bir günde eğitime ve Hatay’a kazandırdık. Sırada Hatay’da 19 Mayıs ve 21 Haziran’da açılacak, malzemesi çelik olan iki okulumuz daha var. Öğrencilerin okul koridorlarını, sınıfları doldurduğunu göreceğimiz günleri de heyecanla bekliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Hatay’ı ve bölgedeki tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için Vakfımız ve Sabancı Topluluğu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Sabancı Vakfı, deprem bölgesindeki çocukların iyi vakit geçirmesini sağlamak amacıyla da ay boyunca bir dizi etkinlik düzenledi. Sabancı Vakfı Fark Yaratan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri ile Adıyaman’da uçurtma etkinlikleri düzenlendi. Düzenlenen atölyelerde çocuklar, Zahit Mungan ile uçurtma yapımının yanı sıra uçurtma uçurtmayı da öğrendi. Hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturan çocuklar, etkinlikler kapsamında Sabancı Vakfı’nın çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı amaçlayan Papuduk kitaplarının okunduğu kitap okuma seanslarına da katılma imkânı yakaladı.

Yaşanan afetlerin ilk gününden bu yana bölgeye destek sağlayan Sabancı Vakfı; en acil ihtiyaçlardan biri olan tuvalet sorununun giderilmesi için depremin gerçekleştiği hafta, bölgeye mobil tuvaletler gönderdi. Bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik olarak da Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’da Sabancı adını taşıyan 14 kalıcı eseri (öğrenci yurtları, okullar, spor salonları, kültür merkezleri vb.) geçici konaklama merkezi olarak depremzedelerin kullanımına açtı.

Destekçi üyesi olduğu Afet Platformu ile koordineli bir şekilde faaliyetlerine devam eden Vakıf, bölgede ihtiyaç dahilindeki depolara gıda ve hijyen ürünleri tedariği, sahadaki ekibin operasyonel ihtiyaçlarına destek sağlanması gibi çalışmalara devam ediyor. Afet bölgesinde çalışmalar yürütebilmek için destek ihtiyaçlarını ileten sivil toplum kuruluşlarına da maddi desteklerini sürdürüyor.

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