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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarıoğlu, okyanus ötesi ilk uçuşu hakkında "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş olan 17 Ekim 2022'yi bir dönüm noktası olarak kaydettim" dedi

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  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    2010'da Sabri Sarıoğlu ile nikah masasına oturan ve iki yıl önce üçüncü çocuğu Saran'ı kucağına alan pilot Yağmur Sarıoğlu, yeniden uçuşlara başladı.
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    "ATLAS OKYANUSU'NU GEÇTİĞİM İLK UÇUŞ"

    Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, gönderisine "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    Sarp ve Sare adında iki çocuğu daha bulunan Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımları kısa sürede hayranlarında yoğun ilgi gördü. 
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    "UÇUŞLARA TEKRAR BAŞLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda "Uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu: Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş - Magazin haberleri

    ATLAS OKYANUS'UN 

    Atlas Okyanusu'nu geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart (1897 - 1938) olmuştu. Earhart, Atlas Okyanusu'nu ilk kez 1928'de yardımcı pilot olarak geçmişti. ABD'li pilot, 1932'de ise Newfoundland - İrlanda arasını tek başına uçmayı uçmayı başarmıştı.

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