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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, işadamı Sadettin Saran ile olan beraberliğini artık gizlemeyen şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken objektiflere takıldı.