Sadettin Saran ile aşk yaşayan Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt

23.11.2018 - 07:44 | Güncelleme:

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Nişantaşı'nda görüntülendi. Jahovic, Sadettin Saran ile evlilik ilgili sorularına, "Abartıyorsunuz" yanıtını verdi

  • 1 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, işadamı Sadettin Saran ile olan beraberliğini artık gizlemeyen şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken objektiflere takıldı. 

  • 2 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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    Makyajsız ve yüzü şiş olduğu gözlenen Jahovic, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

  • 3 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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    Dişçiden çıktığı için konuşamadığını söyleyen Emina Jahovic, gazetecilerin sevgilisi Sadettin Saran ile evlilik ilgili sorularına, "Abartıyorsunuz" diye yanıt verdi.

  • 4 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 5 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 6 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 7 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 8 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 9 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 10 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 11 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 12 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 13 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 14 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 15 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 16 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 17 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 18 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 19 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 20 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 21 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 22 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 23 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 24 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 25 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 26 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 27 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 28 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 29 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
    29 | 36
  • 30 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 31 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 32 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 33 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 34 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 35 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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  • 36 Sadettin Saran ile aşk yaşayan Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'ten 'evlilik' sorusuna yanıt - Magazin haberleri
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