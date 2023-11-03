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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sadık Çiftpınar, Galatasaray maçı öncesi Habertürk'e konuştu: "Puanlar hedefliyoruz" - Kasımpaşa Haberleri

        Sadık Çiftpınar: Galatasaray maçında puanlar hedefliyoruz

        Son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan ve haftaya beşinci sırada giren Kasımpaşa'nın tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Galatasaray müsabakası öncesinde Habertürk'e konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:44
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        "Galatasaray maçında puanlar hedefliyoruz"
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        Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Kasımpaşa'da gözler bu akşam Galatasaray ile deplasmanda oynanacak zorlu maça çevrildi. Lacivert-beyazlıların tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, zorlu müsabaka öncesinde Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

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        Son haftalardaki grafiklerine dikkat çeken Sadık, "Ligde çıktığımız her maçımızın seviyesi çok yüksek. On maçta da bunu gördük ama büyük maçlar tabii ki özellikle deplasmanda oynadığın zaman hem atmosfer gereği hem karşıdaki rakibin kalitesi gereği çok daha zorlu oluyor. Oraya bunun bilincinde gideceğiz. Biz de dönem dönem o formaları giymiş oyuncular olarak arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktarıyoruz. Galatasaray baskılı oynayacaktır. Zaten Hem ligde hem Avrupa'da iyi bir gidişatları var. Keza biz de lige çok iyi başladık ve iyi gidiyoruz, şu an beşinci sıradayız. Çok güzel, çok iyi bir birlikteliğimiz var. Sahada farklı mağlup olduğumuz Trabzonspor maçında bile son ana kadar mücadelemizi verdik. Takımımızın öne çıkan en büyük özelliklerinden bir tanesi çok iyi mücadele ediyoruz. Oyun içinde zaman zaman dalgalanmalar oluyor. İyi oynadığımız, kötü oynadığımız zamanlar oluyor ama hiçbir zaman mücadeleden kaçmıyoruz. Bu Galatasaray mücadelesinde bence kilit noktası mücadele olacaktır. Karşımızda çok iyi bir takım olacak, çok iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir ekip olacak. Biz de kaliteli bir ekibiz. İyi bir takımız. Ümit ediyorum ki iyi gidişatımızı Galatasaray deplasmanında da sürdürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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        ICARDI'YE KARŞI OYNAMAK NASIL BİR DUYGU?

        "KARŞIMDAKİ OYUNCU NE KADAR İYİYSE BEN DE O KADAR MOTİVE OLUYORUM"

        Sakatlığı bulunan ve maçlara iğneyle çıkan Icardi'nin oynayıp oynamamasıyla ilgili konuşan Sadık, "Tartışmış dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesi. Ülkemizde bulunduğu süreçte de bunu zaten fazlasıyla gösterdi. Ama ben kendi açımdan şöyle düşünüyorum: Karşımda ne kadar iyi bir oyuncu olursa benim de motivasyon olma anlamında kendimi motive etme anlamında beni kamçılıyor. Çok büyük saygı duymakla beraber ben o an sahada yapabileceğime odaklanıyorum her zaman. İnşallah da o gün futbol şansı da hepimizin, takımımızın yanında olur. Karşımızda kim o oynadığı, kimin ne yaptığından ziyade bizim o gün doğruları yapmamız her şeyden çok daha önemli ama dediğim gibi Icardi çok büyük oyuncu. Onu savunmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

        "BARIŞ ALPER'E DE HAZIRLANIYORUZ"

        Icardi'nin oynamaması durumunda rakip olabileceği Barış Alper Yılmaz'la Arjantinli golcünün arasındaki farklara da hazırlandıklarını dile getiren Sadık, "İkisine de hem fiziksel hem mental olarak kendimizi hazırlıyoruz. Icardi sırtı dönük, yüzü dönük ceza sahasında çok tehlikeli bir oyuncu. Barış da kendisine dışarıdan yakın tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Onun da motorik özellikleri çok iyi. Defans arkası koşuları vesaire. Kendimizi bunların hepsine hazırlıyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı sahada istediğimiz gibi yansıtır onları durdururuz" yorumunda bulundu.

        "İYİ GİDİŞATIMIZI SÜRDÜREBİLİRİZ"

        Son haftalardaki yükselen grafiklerini, ligin geri kalan haftalarında sürdürebileceklerini belirten tecrübeli savunmacı, "Kasımpaşa çok iyi gidiyor. Sadece iki maç kaybettik: biri Trabzonspor diğeri Fenerbahçe'ye karşı. Oynadığımız maçların yüzde 80'inde puan ya da puanlar almışız. hedeflediğimiz noktadayız diyebiliriz aslında. Daha iyisini de yapabiliriz. Bunu da kendi aramızda da konuşuyoruz. İnşallah bu mücadelemize bu istek arzumuzu devam ettirerek ligi çok iyi yerlerde bitirebileceğimize inanıyorum" dedi.

        "SAHA İÇİNDEKİ BİRLİK BERABERLİK ÇOK GÜZEL"

        Bu sezon farklı bir Kasımpaşa olduğunun altını çizen Sadık, "Saha içindeki birlik, beraberlik mücadeleyle birlikte yansıyor. Birçok takımda bulundum, Yeni Malatyaspor'da Avrupa'ya gittiğimiz dönemdeki gibi bir hava var. Yerlisi yabancısı bir arada zaman geçirmekten, muhabbet etmekten çok keyif alıyor. Bu da zaten sahaya yansıyor, herkes görüyor. Her maça final niteliğinde bakıyor öyle çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "20-30 DAKİKAYI HATASIZ GEÇERSEK MAÇA ORTAK OLABİLİRİZ"

        Galatasaray'ın baskılı başlamasını beklediklerini belirten 30 yaşındaki savunmacı "Büyük takımlar genel olarak iç sahada, 20-25 dakikada hem taraftar desteği hem baskılı oyunuyla maçı koparma noktasına getirmek için her şeyi yapıyor. Biz de dönem dönem orada oynadığımız oyuncu olduğumuz için biz de yapıyorduk. Galatasaray da baskılı oynamak isteyecek, önde basmak isteyecek. Tedbirlerimizi alacağız, 20-25 belki 30 dakikayı hatasız geçersek daha sonrasında oyuna ortak olabileceğimizi düşünüyorum. Oradan puan almayı hedefliyoruz. İyi de bir gidişatımız var. Rakip takım da bize karşı tedbirler alacaktır. İnşallah centilmence bir maç olur" dedi.

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